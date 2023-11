Cultura: oltre 31 mila visitatori a Roma per 13ma edizione Musei in musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche questa edizione di Musei in Musica è stato un bellissimo successo per Roma", commenta l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Pure quest’anno - aggiunge - decine di migliaia di cittadini e turisti hanno affollato i musei civici e i tanti altri luoghi della città, università, accademie, ambasciate e istituti stranieri eccezionalmente aperti in notturna. Grande l’affluenza ai tanti spettacoli dal vivo ed eventi musicali e alle decine di mostre sparsi in tutta la Capitale, a partire dall’esibizione dei due ospiti speciali di quest’anno, Nek Filippo Neviani e Francesco Renga, che hanno cantato nella meravigliosa cornice dell’Ara Pacis. È stata una piacevole notte di musica, di svago e di cultura che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne e con una bellissima manifestazione che ha percorso la nostra città. Desidero ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato a ‘Musei in Musica’, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che l’ha promossa e Zètema Progetto Cultura che l’ha organizzata”, conclude Gotor. (Com)