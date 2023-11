Milano: arrestato 47enne per possesso di 20 ml di "droga dello stupro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano 47enne, incensurato. Alle ore 6.25, i Carabinieri, durante il servizio di perlustrazione, nel transitare in via Toffetti nei pressi di alcuni locali notturni, hanno notato il 47enne che con fare sospetto alla vista dei militari si allontanava speditamente, sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 20 ml di GHB meglio conosciuta come "droga dello stupro" e 345 euro in contanti. L' arrestato, portato in cella di sicurezza presso la caserma Montebello, ha accusato crisi di panico ed è stato accompagnato e piantonato dai militari presso l’ospedale Fatebenefratelli, in attesa di essere visitato. La sostanza stupefacente e i contanti sono stati sequestrati.(Com)