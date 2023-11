Milano: arrestato 50enne per furto aggravato in una scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia del nucleo radiomobile di Milano ha arrestato, per furto aggravato, un 50enne italiano, senza fissa dimora, con pregiudizi specifici. I Carabinieri, a seguito di segnalazione di furto in atto, sono intervenuti tempestivamente in viale Brenta, presso una scuola, dove hanno individuato e bloccato il 50enne, che tentava di darsi alla fuga. I militari hanno accertato che l’arrestato, dopo essere entrato nell'istituto, forzando il portone d’ingresso, asportava una stampante, una tastiera wireless e tre caricabatterie per cellulari. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla scuola. Il 50enne, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza interna della scuola, è stato riconosciuto quale autore di ulteriori 5 precedenti furti denunciati a partire dal mese di giugno 2023.L' arrestato è trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Montebello, in attesa di giudizio direttissimo previsto per la mattinata di domani. (Com)