Qatar: Urso incontra a Doha rappresentanti fondo sovrano e holding investimenti

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’obiettivo di stimolare gli investimenti e le collaborazioni d’impresa tra Italie e Qatar è stato al centro di un incontro tenuto oggi a Doha tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e i rappresentanti delle maggiori realtà finanziarie del Qatar, tra cui il fondo sovrano Qatar Investment Authority e la holding Mayhoola for Investments. Presenti anche esponenti delle maggiori aziende italiane attive in Qatar, tra cui Eni, Leonardo, Fincantieri, Banca Intesa e la locale Camera di Commercio, secondo quanto riferito dall’ambasciata d’Italia in Qatar in un comunicato stampa. Il ministro Urso ha cominciato da Doha, capitale dello Stato del Qatar, un ciclo di visite che includerà anche Riad e Abu Dhabi. (segue) (Com)