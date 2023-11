Qatar: Urso incontra a Doha rappresentanti fondo sovrano e holding investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Atterrato nella capitale qatariota nella tarda mattinata, il ministro è stato accolto in aeroporto dall’ambasciatore d’Italia Paolo Toschi. Principale appuntamento in agenda, l’incontro con il ministro del Commercio e dell’Industria qatarino, cceicco Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani. Al centro dell’incontro, gli importanti risultati raggiunti dal partenariato economico bilaterale, che riveste un carattere strategico soprattutto nei settori dell’energia, degli investimenti e delle commesse. Una storia coronata da successi crescenti, come dimostrato dal raggiungimento, nel 2022, della cifra record di 7,69 miliardi di euro, rendendo il Qatar il secondo partner commerciale della regione del Golfo per l’Italia, e quest'ultima il primo partner commerciale europeo per il Qatar. (Com)