Medio Oriente: media, sequestrata petroliera di proprietà israeliana nel Golfo di Aden

- Ignoti hanno sequestrato la petroliera Central Park, legata a Israele, al largo della costa di Aden, nello Yemen. Secondo l'emittente televisiva "Abc", che cita la società di intelligence privata Ambrey, la petroliera è di proprietà di Zodiac Maritime. Al momento non è chiara l'identità degli aggressori. Aden è sotto il controllo delle forze alleate del governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen e di una coalizione guidata dall'Arabia Saudita, che combatte contro i ribelli sciiti Houthi sostenuti dall'Iran. Secondo Ambrey, la quinta flotta della Marina statunitense di stanza in Medio Oriente ha inviato le navi nell'area a mantenersi a una certa distanza dall'area. In precedenza, lao United Kingdom Maritime Trade Operations, che fornisce avvertimenti ai marinai in Medio Oriente, aveva emesso un avvertimento su "due imbarcazioni bianche e nere con otto persone in abiti di stile militare" nell'area. (segue) (Res)