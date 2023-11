Ucraina: ministero Difesa russo, abbiamo colpito depositi di carburante e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe hanno colpito gli impianti di stoccaggio del carburante per l’aviazione militare ucraina nella regione di Poltava e un deposito di munizioni nella regione di Cherkasy. Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Russia, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”, precisando che “la manodopera nemica e l’equipaggiamento militare in 128 distretti sono stati danneggiati”. Inoltre, il dicastero russo ha spiegato che nella direzione sud di Donetsk le truppe hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine. “Nella direzione meridionale di Donetsk, unità del gruppo di forze Vostok, in collaborazione con l’aviazione e l’artiglieria, hanno respinto un attacco del gruppo d’assalto della 72ma brigata meccanizzata ucraina nell’area del villaggio di Shevchenko, nella Repubblica popolare di Donetsk, e hanno migliorato la situazione in prima linea", afferma il rapporto del ministero della Difesa. Nelle ultime 24 ore, ha poi reso noto il dicastero, la difesa aerea russa ha abbattuto nelle regioni di Kherson e Dnipropetrovsk tre caccia ucraini: due Su-27 e un MiG-29. (Rum)