- Nella regione del Karabakh, nessuno è in grado di svolgere il ruolo di garante della pace come la Federazione Russa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Alcuni Paesi stanno cercando di destabilizzare la situazione intorno al Karabakh, al punto che la parte azera ha dichiarato che questi difficilmente possono rivendicare un ruolo di mediatore, perché hanno una posizione unilaterale”, ha detto Peskov. Inoltre, ha aggiunto il portavoce del Cremlino, gli stessi Paesi intendono “estromettere la Russia dalla regione”, ma noi “continueremo i nostri sforzi” per la stabilità e la pace. (Rum)