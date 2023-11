Medio Oriente: Egitto riceve lista 13 ostaggi israeliani e 39 detenuti palestinesi che verranno liberati oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha ricevuto la lista dei 13 ostaggi israeliani che saranno liberati oggi dal movimento estremista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza e l’elenco dei 39 detenuti palestinesi che saranno rilasciati dalla carceri israeliane, in attuazione dei termini della tregua umanitaria di quattro giorni iniziata venerdì scorso, 24 novembre. Lo ha confermato il Servizio d'informazione statale egiziano (Sis). “La validità della tregua è dovuta agli intensi sforzi compiuti dall'Egitto in collaborazione con i fratelli del Qatar, che stanno compiendo un lavoro apprezzato che merita il nostro saluto e il nostro ringraziamento. Gli sforzi congiunti egiziano-qatarioti hanno fatto sì che la tregua entrasse in vigore in tempo e sono riusciti a superare gli ostacoli incontrati ieri”, ha aggiunto il capo del Sis, Dia Rashwan. (Cae)