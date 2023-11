Fd'I: Trancassini, buon lavoro a responsabili provinciali di Roma, Latina e Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue "la stagione dei congressi di Fratelli d’Italia, un momento importante per il nostro partito". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio Paolo Trancassini. "Dopo gli straordinari risultati del tesseramento nel Lazio - aggiunge - stiamo procedendo all’elezione dei presidenti delle federazioni provinciali. A nome del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia ringrazio per l’ottimo lavoro svolto che ha premiato e riconfermato Marco Silvestroni, alla guida della Federazione della provincia di Roma; Nicola Calandrini a Latina e Massimo Giampieri a Viterbo. Rivolgo loro i miei complimenti e i miei auguri di buon lavoro. Ringrazio anche tutti i nostri militanti, i nostri consiglieri comunali, i nostri sindaci e la nostra straordinaria classe dirigente che ogni giorno lavora con impegno a servizio dei territori e dei cittadini”, conclude Trancassini. (Com)