Finlandia-Russia: Orpo, pronti a chiudere tutti i valichi di frontiera orientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia è pronta a chiudere tutti i valichi di frontiera orientali, se necessario. Lo ha dichiarato il premier finlandese Petteri Orpo in un’intervista all’emittente “Yle”. Su decisione del governo di Helsinki, sette degli otto valichi di frontiera tra Finlandia e Russia sono già stati chiusi fino al 23 dicembre per gli arrivi incontrollati di cittadini da Paesi terzi. “Se necessario, chiuderemo tutte le stazioni del confine orientale e concentreremo le richieste di asilo attraverso i porti di Helsinki-Vantaa”, ha spiegato Orpo. Il premier finlandese ha tuttavia sottolineato che il confine con la Russia è lungo 1.300 chilometri e non è recintato. “La frontiera via terra è aperta di per sé, ma in caso di necessità le stazioni possono essere chiuse ai sensi dell’articolo 16 della legge sulla guardia di confine”, ha aggiunto Orpo. (segue) (Sts)