Violenza donne: Zaia (Veneto), giovani più bravi di noi, identificare e curare omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani indicano la via" e se "le piazze sono piene è perché c'è impegno civile. Sono più bravi di quando noi avevamo la loro età". Lo ha detto in merito alle manifestazioni contro la violenza sulle donne, il presidente del Veneto Luca Zaia a "In mezz’ora" su Raitre. Il Veneto ha proclamato il lutto regionale nel giorno del funerale di Giulia Cecchettin. "Ci stringiamo attorno alla famiglia, al papà e alla sorella Elena" per 'l'orrore di quello che è accaduto", ha aggiunto. "E' fondamentale lavorare con i ragazzi che sono un grande network", certo "c'è la scuola, ma la comunità non si può chiamar fuori a iniziare dalle famiglie", ha chiarito per poi concludere che gli omicidi "sono persone che hanno bisogno di essere curate" e "ci serve di essere aiutati ad identificarle". (Rin)