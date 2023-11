Medio Oriente: Sanchez ribadisce condanna ad attacchi Hamas e a morte civili palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha ribadito oggi nel corso di un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Madrid la sua condanna agli attacchi di Hamas in Isreale, ma anche all’uccisione della popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europapress”. “Condannare gli attacchi terroristici di Hamas e, allo stesso tempo, condannare la morte dei civili palestinesi non è una questione di partiti o ideologie, ma di umanità. All’opposizione non chiedo di stare dalla parte del governo, ma di quella dei diritti umani”, ha affermato Sanchez davanti a 9 mila sostenitori. (Spm)