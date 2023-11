Giustizia: Cesa (Udc), parole Crosetto da prendere in seria considerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se un ministro serio come è il ministro della Difesa Guido Crosetto riferisce di un incontro di una corrente della magistratura, evidentemente ha delle ragioni per dirlo ed è un fatto molto grave". Lo ha detto il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa ai microfoni di "Agenda", su Skytg24. "Le sue parole devono essere prese in seria considerazione. Il mio auspicio è che si arrivi presto ad una riforma della giustizia che ripristino il giusto equilibrio fra poteri dello Stato, richiesta che peraltro che viene fatta anche dall’Europa. Mi auguro che, su questo fronte, governo e Parlamento vadano avanti", ha concluso.(Rin)