Violenza donne: Cattaneo (FI), politica affronti congiuntamente sfide culturali

- "Ieri, le piazze erano piene di manifestanti in molte città, con convegni e iniziative pubbliche che sottolineavano giustamente l'urgenza di combattere questa battaglia quotidiana. Tuttavia, nonostante gli sforzi intrapresi negli anni, questa deriva sembra difficile da arrestar ed emerge chiaramente che esistono ancora enormi problemi culturali". Lo ha detto ad "Agenda" su Sky, Alessandro Cattaneo deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia. "Per affrontare questi problemi, dobbiamo concentrarci sui luoghi educativi, come scuole, famiglie e istituzioni. È cruciale sforzarci di non dividere le forze politiche in questo contesto, ma di rimanere uniti per trasmettere messaggi chiari: il rispetto delle donne, la condanna della cultura maschilista e la promozione delle pari opportunità per tutti. Questo dibattito deve avvenire sia in Parlamento che nelle scuole e nelle famiglie, affrontando insieme le sfide culturali che persistono", ha concluso. (Rin)