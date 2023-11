Medio Oriente: Trump, nessun rilascio di cittadini Usa prova mancanza di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato il presidente Joe Biden di non aver saputo esercitare influenza politica nell'accordo di cessate il fuoco concluso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, sottolineando il mancato rilascio di cittadini statunitensi. "Qualcuno ha notato che Hamas ha liberato persone di altri Paesi ma, finora, non ha restituito un solo ostaggio americano? C'è solo una ragione per questo: nessun rispetto per il nostro Paese o la nostra leadership", ha scritto sulla sua piattaforma social "Truth". "Questo è un periodo molto triste e oscuro per l'America!", ha aggiunto. (Was)