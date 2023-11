Francia: 20 militanti di estrema destra arrestati durante corteo a Romans sur Isere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia francesi hanno arrestato 20 militanti di estrema destra nel corso di una manifestazione organizzata nella serata di ieri a Romans sur Isere in solidarietà del 16enne ucciso lo scorso fine settimana durante una festa a Crepol, piccolo comune a sud di Lione. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. In totale, a Romans sur Isere si erano radunate una sessantina di persone. “È difficile dire con certezza che erano venute per onorare la memoria del giovane ucciso a Crepol, dato che si sono confrontate in modo violento con la polizia”, ha riferito la procura di Valence. Secondo i media locali, i manifestanti avevano portato sbarre di ferro, bastoni e mortai. Nell’ambito delle indagini relative all'uccisione del 16enne, accoltellato al petto, sono stati arrestati questa settimana nove sospettati, tra cui un 20enne considerato dalla procura il responsabile del colpo mortale. (Frp)