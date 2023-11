Medio Oriente: Israele, 200 camion umanitari entrati ieri nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecento camion carichi di aiuti umanitari sono entrai ieri nella Striscia di Gaza, con una parte dei rifornimenti diretti alla parte settentrionale dell'exclave palestinese. I camion sono stati controllati dalle autorità israeliane al valico di Nitzana con l’Egitto, prima di dirigersi verso il valico egiziano di Rafah per entrare a Gaza. Dopo essere stati sottoposti a controlli da parte delle autorità israeliane al valico di Nitzana con l'Egitto, i camion si sono diretti verso il valico egiziano di Rafah per entrare a Gaza. Decine di veicoli con cibo, acqua, attrezzature per ripari, forniture mediche e sei ambulanze si stanno dirigendo verso il nord della Striscia di Gaza, comprese le aree non evacuate, con l'approvazione di Israele, come confermato dal Coordinatore per le attività governative nei territori (Cogat). Prima di lanciar l'operazione militare di terra nella Striscia, le Forze di difesa israeliane hanno invitato i civili palestinesi a utilizzare i corridoi umanitari per spostarsi verso sud, in aree designate come sicure all’interno dell’exclave. Gli aiuti, compreso carburante e gas da cucina, stanno arrivando nella Striscia come parte della tregua temporanea tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas, mediata da Egitto e Qatar. In conformità con l'accordo, saranno rilasciati circa 50 bambini e donne precedentemente tenuti in ostaggio a Gaza, insieme a tre detenuti palestinesi per ogni israeliano liberato. (Res)