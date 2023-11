Clima: Coldiretti, taglia raccolti mondiali olio, su i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cambiamenti climatici colpiscono anche l'ulivo, pianta simbolo della pace, con il raccolto mondiale che crolla è fa schizzare i prezzi dell'olio extravergine a livello nazionale del +49,3 per cento. E' quanto afferma in una nota la Coldiretti sulla base dei dati Istat ad ottobre in occasione della Giornata mondiale dell'ulivo proclamata dall'Unesco che in Italia in molte regioni a partire da Roma con la giornata conclusiva di EvooTrends, la manifestazione dedicata all'olio extravergine di oliva e agli attori che operano nella filiera al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in via di San Teodoro, 74 con dibattiti, degustazioni e show cooking. L'Italia - sottolinea Coldiretti - può contare su un patrimonio di biodiversità unico al mondo con 533 varietà di olive coltivate dalle Alpi alla Sicilia per un totale di 250 milioni di piante dalle quali nasce il maggior numero di oli extravergine a denominazione in Europa con 42 Dop e 7 Igp oltre a decine di produzioni a km zero legate ai territori con una ricchezza di profumi e sapori che non ha eguali al mondo. La produzione dell'olio extravergine nazionale quest'anno è stimata di circa 290 mila tonnellate, al di sotto della media dell'ultimo quadriennio, con il Sud che segna un +34 per cento rispetto allo scorso anno e salva l'Italia dalla caduta verticale del centro nord (-1/3), secondo le previsioni Coldiretti, Unaprol e Ismea. A pesare quest'anno è stato il clima impazzito con eventi estremi: piogge durante la fioritura, siccità e alte temperature che hanno messo a dura prova gli uliveti nazionali. A salvare il bilancio nazionale in particolare è la Puglia che rappresenta la metà della produzione italiana e cresce del +50 per cento rispetto alla difficile campagna dello scorso anno e nonostante le devastazioni portate dalla Xylella. (segue) (Com)