Clima: Coldiretti, taglia raccolti mondiali olio, su i prezzi (2)

- Tuttavia la produzione nazionale non è sufficiente a soddisfare la domanda per consumo ed esportazioni e sull'aumento dei prezzi pesano i risultati della scarsa raccolta all'estero, in particolare nella penisola iberica che è il primo produttore ed esportatore mondiale. Per garantire la sovranità alimentare del Paese e salvare i portafogli degli italiani, Coldiretti e Unaprol hanno previsto con le risorse del Pnrr accordi di filiera per avere un milione di nuove piante di olivo in più lungo la Penisola, incrementare la produzione e ridurre la dipendenza dall'estero in una situazione in cui - spiega Coldiretti - sono straniere 3 bottiglie su 4 consumate in Italia. Le importazioni italiane di olio d'oliva dall'estero hanno segnato il record del secolo per un valore di oltre 2,2 miliardi di euro nel 2022 con un incremento di quasi il 20 per cento nei primi sei mesi del 2023 secondo l'elaborazione Coldiretti su dati Istat. Una situazione che espone l'Italia alle fluttuazioni delle produzioni estere e alle speculazioni dei mercati internazionali. Quest'anno, infatti, la Spagna dovrebbe attestarsi a circa 765 mila tonnellate, del 34 per cento inferiore alla media degli ultimi quattro anni. Mentre in Turchia la produzione di olio dovrebbe scendere intorno alle 280 mila tonnellate, circa 100 mila tonnellate in meno rispetto alla scorsa campagna. Crolla anche la Grecia - sottolinea la Coldiretti - con 200 mila tonnellate previste rispetto alle 350 mila dello scorso anno. Solo la Tunisia sembra in recupero con una produzione che può superare le 200 mila tonnellate, sopra le 180 mila dell'ultima stagione, avvicinandosi alla media degli ultimi 5 anni che è di 228 mila tonnellate. (segue) (Com)