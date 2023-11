Clima: Coldiretti, taglia raccolti mondiali olio, su i prezzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa situazione internazionale, con le scorte che si stanno esaurendo, il prezzo medio dell'olio extravergine d'oliva, arrivato a livelli record, sembra destinato a salire ancora. "Si è creata una situazione mai vista prima - spiega il presidente di Unaprol David Granieri - con scarse produzioni, soprattutto in Spagna, scorte basse e inflazione, che ha fatto impennare i valori dell'extravergine d'oliva con il raddoppio dei prezzi per gli olii di origine comunitaria". L'Italia - continua Coldiretti - è fra i primi tre maggiori consumatori di extravergine di oliva al mondo con circa 480 milioni di chili, subito dopo la Spagna e prima degli Stati Uniti e rappresenta il 15 per cento dei consumi mondiali secondo elaborazioni Coldiretti sugli ultimi dati Ioc (International oil council). Secondo un'indagine condotta sul sito www.coldiretti.it meno della metà degli italiani (44 per cento) verificano con attenzione l'etichetta d'origine per essere sicuri di mettere nel carrello un extravergine ottenuto da olive made in Italy. Anche per sostenere l'economia ed il lavoro nel nostro Paese, il consiglio di Coldiretti e Unaprol è di scegliere le produzioni made in Italy verificando attentamente l'etichetta. Infatti sulle bottiglie di extravergine ottenute da olive straniere in vendita nei supermercati - denunciano Coldiretti e Unaprol - non sempre è messo in evidenzia e ben leggibile che si tratta di "miscele di oli di oliva comunitari", "miscele di oli di oliva non comunitari" o "miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari" obbligatorie per legge nelle etichette dell'olio di oliva per garantire ai consumatori una maggior consapevolezza su quello che acquistano. (segue) (Com)