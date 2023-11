Clima: Coldiretti, taglia raccolti mondiali olio, su i prezzi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' meglio quindi - spiegano Coldiretti e Unaprol - guardare con attenzione le etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop e Igp, in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per cento da olive italiane o di acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l'olio Evo prima di comprarlo e riconoscerne le caratteristiche positive. In tale ottica i contratti di filiera con i fondi del Pnrr sono fondamentali per lo sviluppo di prodotti 100 per cento italiani per dare opportunità di lavoro, sostenendo ambiente e cultura facendo crescere l'agroalimentare made in Italy, in un contesto di grande instabilità internazionale" afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "l'olio extravergine d'oliva è una delle componenti fondamentali della Dieta Mediterranea e della cucina italiana candidata a diventare patrimonio dell'Unesco come riconoscimento di un legame fra enogastronomia, storia, società e lavoro che rappresenta ormai un asset determinante per il Paese". (Com)