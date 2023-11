Roma: assessora Lavori pubblici, dopo 17 anni al via riqualificazione traforo Umberto I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte domani notte la riqualificazione del Traforo Umberto I che congiunge via Nazionale a via del Tritone, dopo 17 anni dall'ultimo intervento. Sarà il Dipartimento Csimu di Roma Capitale a svolgere le lavorazioni che riguarderanno l'intera infrastruttura viaria, con 250 mila euro del bilancio capitolino. Lo comunica in una nota il Comune di Roma. Il cantiere - spiega la nota - si svolgerà in orario notturno e prevede la chiusura della galleria dal lunedì al venerdì, dalle 22.00 alle 05.30 e avrà una durata di circa un mese. Nel corso degli anni la galleria è andata incontro a un lento degrado dovuto allo smog accumulato e alla perdita della funzione catalitica delle vernici utilizzate e alla scarsa se non assente manutenzione. Sarà anche rifatta la pavimentazione, utilizzando un asfalto particolare che riduce il rumore prodotto dal passaggio dei veicoli nel traforo. Il traforo sarà riqualificato sia nella parte esterna, sia nella parte interna. In particolare, saranno svolti lavori di pulizia profonda con idropulitrice delle lastre in travertino che ricoprono i prospetti di entrambi gli imbocchi. All'interno la galleria, che ha un'altezza di nove metri (9mila mq di superficie), sarà ripulita e riverniciata con una speciale pittura antismog che permette di ridurre gli inquinanti dell'aria. Inoltre, grazie alla straordinaria durabilità e all'effetto autopulente della vernice, l'infrastruttura si manterrà in condizioni migliori più a lungo, riducendo gli interventi di tinteggiatura e di manutenzione. Infine, la pittura ha anche un'azione catalitica che si attiva in presenza di luce e mantiene la sua efficacia nel tempo, senza ridurre le sue prestazioni, garantendo maggiore pulizia e brillantezza. (segue) (Com)