Roma: assessora Lavori pubblici, dopo 17 anni al via riqualificazione traforo Umberto I (2)

- "Portiamo avanti un intervento di particolare valore che punta soprattutto a mettere in sicurezza il transito dei tanti pedoni che quotidianamente attraversano il traforo e delle automobili, grazie all'aumento di visibilità dovuto alla speciale vernice che utilizziamo, garantendo anche una riduzione del rumore dovuto al passaggio dei veicoli, grazie alla ripavimentazione del manto stradale con l'utilizzo di un asfalto ad hoc", commenta l'assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. "Un'azione positiva anche per l'ambiente - aggiunge - è svolta dalla proprietà antismog, in una zona con traffico molto intenso. Un'infrastruttura bellissima, su cui era stato fatto un pregevole intervento dal quale però ci separano 17 anni. Il traforo che risale al 1902 sarà ancora una volta riportato alla sua originaria bellezza. Opereremo anche per aumentare ulteriormente la luminosità. Stiamo, infatti, studiando con Areti un progetto per massimizzare la resa di questa vernice. Ringrazio la Soprintendenza speciale che anche in questa occasione ci ha supportato nella progettazione dell'intervento", conclude Segnalini. (segue) (Com)