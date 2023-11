Roma: assessora Lavori pubblici, dopo 17 anni al via riqualificazione traforo Umberto I (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo intervento sul traforo - prosegue la nota - risale al 2006, quando la volta interna è stata ricoperta con una membrana in fibre necessaria per impermeabilizzare la calotta, soluzione risultata particolarmente efficace e ad oggi non sono presenti percolazioni in galleria. Inoltre, vennero utilizzate vernici fotocatalitiche che riducono lo smog e aumentano la rifrazione della luce. Oltre al trattamento della superficie venne riprogettata l'illuminazione per ottimizzarla e per integrarla con le lampade Uv, necessarie per attivare il processo di fotocatalisi. L'efficacia dell'intervento - conclude la nota - venne verificata grazie al confronto della quantità di inquinanti rilevata da appositi analizzatori prima e dopo l'intervento e semplicemente osservando il mantenimento del colore bianco nel tempo. (Com)