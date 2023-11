Spagna: governo e parti sociali iniziano la prossima settimana trattative su salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo, i sindacati e le associazioni imprenditoriali iniziano la prossima settimana le trattative per stabilire il salario minimo interprofessionale (Smi) per il 2024, che attualmente è di 1.080 euro al mese per quattordici mensilità. Si tratta di una delle prime misure che la vicepresidente e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, si è prefissata per la nuova legislatura, con l'obiettivo di fare in modo che il reddito minimo, che interessa circa due milioni di lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, non perda potere d'acquisto in un contesto di alti tassi d'inflazione. Le organizzazioni imprenditoriali, che hanno già reso pubblica la proposta che porteranno al tavolo delle trattative, non si oppongono all'aumento dell'Smi, ma hanno chiesto che sia limitato al 3 per cento nel 2024 e nel 2025. Questa proposta, tuttavia, è stata ritenuta insufficiente dai sindacati, sostenendo che per determinare l'aumento si debba tenere conto non solo dell'inflazione generale, ma anche dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti di base, come gli alimenti. I sindacati, che per il momento non hanno offerto una percentuale concreta, si sono dimostrati più volte favorevoli a portare il salario minimo a 1.200 euro al mese, il che implicherebbe un aumento dell'11,1 per cento rispetto all'importo attuale. (Spm)