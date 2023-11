© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se i soldi ci sono, e la premier Meloni dice che con la revisione del Pnrr ci sono 12,4 miliardi per le imprese, si finanzi Impresa 5.0, con crediti d'imposta, fondo di garanzia per le Pmi, sostegno a investimenti innovativi. Altri Paesi già lo fanno, non possiamo restare indietro". Lo scrive su X Mara Carfagna, presidente di Azione.(Rin)