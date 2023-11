Argentina: Milei riceve un rosario benedetto da papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell’Argentina Javier Milei ha ricevuto un rosario benedetto da papa Francesco, destinato a lui ed alla vicepresidente eletta Victoria Villarruel. Lo riferisce in un comunicato l’ufficio stampa di Milei. Lo scorso 22 novembre Papa Francesco ha chiamato Milei per congratularsi per la sua elezione e fargli i suoi auguri "di unità e progresso per il nostro Paese”, si legge nella nota del pontefice, di nazionalità argentina. In quell'occasione, il papa aveva aggiunto che gli avrebbe presto inviato un rosario benedetto. (Abu)