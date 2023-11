Pnrr: Bonetti (Per), governo svela sua natura, taglia 100 mila posti per asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E alla fine il governo Meloni svela la sua natura: promette investimenti sulla natalità e come prima azione sul Pnrr taglia ben 100.000 posti per gli asili nido" scrive su X la deputata Elena, presidente di Per. "Quella sui nidi è una misura che con Mario Draghi da subito avevamo voluto nel Pnrr perché è un investimento strategico far fare al Paese un balzo in avanti sul fronte educativo, per sostenere le famiglie e il lavoro delle donne. E invece l’Italia che, grazie al governo Draghi, aveva avuto la possibilità di recuperare un ritardo di anni rispetto al resto d’Europa, con Meloni torna indietro. A cosa serve aumentare di 60 euro il rimborso per l’asilo per il secondo figlio se poi i posti negli asili non ci sono e quelli che ci sono costano di più per la scarsa offerta? Una scelta irresponsabile e grave - conclude - che ricade sulle famiglie, in particolare sulle donne, che subiscono l’assenza di servizi essenziali. Una scelta che mette anche in difficoltà e lascia soli i molti Comuni in cui i progetti sono già stati avviati". (Rin)