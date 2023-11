Argentina: Milei parla con premier ungherese Orban e presidente sudcoreano Yoon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell’Argentina, Javier Milei, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro dell’Ungheria, Victor Orban, e con il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, che si sono congratulati con lui per la vittoria elettorale di domenica scorsa. Lo riferisce in una nota l’ufficio di Milei. Nel comunicato si riferisce inoltre che la sorella Karina Milei, responsabile della campagna elettorale, ha avuto un incontro alla Casa Rosada con il segretario generale alla presidenza, Julio Vitobello, per definire i dettagli del passaggio di consegne previsto il prossimo 10 dicembre. (Abu)