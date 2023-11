Russia: ministero Interno inserisce portavoce Meta nella lista dei ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno della Russia ha inserito nella lista dei ricercati il portavoce della società statunitense Meta, Andy Stone. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, ricordando che Meta è considerata una organizzazione “estremista”. "Andy Mark Stone è ricercato ai sensi di un articolo del codice penale russo", si legge nel dossier della banca dati del dicastero russo, in cui non viene tuttavia indicato lo specifico articolo in questione, come neanche il dettaglio dell’accusa. Nel mese di marzo del 2022, il comitato investigativo russo aveva reso noto di aver avviato un'indagine penale contro le "azioni illegali dei dipendenti di Meta", sottolineando che Stone aveva "revocato il divieto agli inviti alla violenza contro l'esercito russo sulle piattaforme social”. Facebook e Instagram, entrambe appartenenti a Meta, erano state bandite in Russia poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina. (Rum)