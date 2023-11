Myanmar: ribelli anti-giunta conquistano varco di frontiera con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell’Alleanza Nazionale Democratica del Myanmar (Mndaa), un gruppo armato ostile alla giunta militare al potere, ha preso possesso del varco orientale Kyin San Kyawt al confine con la Cina, da dove transitano ricchi convogli commerciali. Lo ha comunicato il gruppo ribelle sul suo media “Kokang” e lo hanno confermato fonti della sicurezza locali. Il varco si trova nell’area di Mong Ko, nel distretto di Mu Se, nello Stato Shan settentrionale. Come numerose città della regione, Mong Ko è nota per la produzione ed il commercio di droga. A fine ottobre i miliziani Mndaa hanno intrapreso insieme ad altri due gruppi ribelli - l’Esercito di liberazione nazionale del popolo taang (Tnla) e l’Esercito arakan (Aa) - una poderosa offensiva volta a contrastare la giunta militare salita al potere nel 2021 con un colpo di Stato. La repressione avviata dalla giunta contro gli oppositori dopo il golpe ha dato origine a un movimento di resistenza che sta crescendo in forza e che ha infiammato in particolare i movimenti ribelli dello stato Shan, che confina con la Cina ed è al centro di un importante progetto ferroviario finanziato da Pechino nell’ambito dell’iniziativa della Nuova via della seta. (segue) (Fim)