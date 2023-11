Myanmar: ribelli anti-giunta conquistano varco di frontiera con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto il conflitto in Myanmar, innescato dal golpe militare del 2021 e aggravatosi sul piano militare negli ultimi mesi, ha sollevato anche preoccupazione dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), blocco regionale che nonostante gli sforzi hanno ottenuto scarsi progressi verso una soluzione politica. A sottolinearlo è stato di recente il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos, che assumerà nel 2026 la presidenza di turno del blocco proprio dopo il Myanmar. Durante un intervento ad un forum tenuto alle Hawaii, Marcos ha affermato che sebbene ci sia un impegno da parte dell’Asean, la questione è assai complessa, specie sul fronte umanitario. Secondo le Nazioni Unite più di un milione di persone sono state sfollate a seguito del colpo di stato militare in Myanmar nel 2021. L'Asean ha vietato ai vertici del governo militare birmano di partecipare alle sue riunioni finché la giunta non si impegnerà concretamente a perseguire il piano di pace in cinque punti approvato due anni fa dall’organizzazione. (Fim)