Roma: controlli antidroga, 7 persone arrestate in 48 ore

- Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del comando provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Capitale, hanno arrestato 7 persone, accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella notte, in manette è finito un 45enne romano notato dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina a cedere a un ragazzo alcuni involucri, prelevati da un nascondiglio ricavato sotto a una pietra ai margini di via Ostuni, in zona Quarticciolo. I militari lo hanno fermato e hanno eseguito una verifica, rinvenendo, nello stesso nascondiglio, 13 dosi di cocaina e 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I militari, inoltre, in serata hanno notato un’autovettura con quattro uomini a bordo in zona Cinecittà e quando si sono avvicinati per un controllo, uno degli occupanti del veicolo, un 28enne cubano, è scappato a piedi. L’uomo, inseguito dai carabinieri, ha tentato di rifugiarsi all’interno dell’ex hotel Cinecittà in via Eudo Giulioli, ma è stato rintracciato all’interno dell’immobile occupato. Il 28enne ha opposto resistenza spintonando i carabinieri ma è stato immobilizzato. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento e al sequestro di decine di dosi di droga, tra hashish, crack e marjuana, nonché di un bilancino di precisione. Il 28enne è stato quindi arrestato, mentre gli altri tre occupanti dell’auto sono stati identificati e risultati stranieri irregolari sul territorio nazionale per i quali è stata avviata procedura di espulsione. (segue) (Rer)