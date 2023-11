Roma: controlli antidroga, 7 persone arrestate in 48 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno invece arrestato un 56enne romano, fermato a bordo della sua autovettura in via Tiburtina, quartiere San Basilio, e trovato in possesso di 40 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire ulteriori 231 dosi della stessa droga, per un peso complessivo di 300 grammi. Gli stessi carabinieri hanno anche arrestato un 44enne originario della provincia di Bari, fermato a bordo della sua auto in via Eugenio Checchi, zona Tiburtina, e trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e 6 dosi di crack, e una 25enne di Sora fermata a bordo della sua auto in via di Val Melaina, trovata in possesso di 10 dosi di cocaina e 350 euro in contanti. Nel pomeriggio, infine, in via delle Vigne Nuove, i carabinieri della stazione di Roma Talenti hanno arrestato una 46enne romana trovata a bordo della sua auto con 4 dosi di cocaina e 180 euro, mentre in via dei Banchi Vecchi, i militari della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato un 46enne del Marocco, senza fissa dimora, sorpreso in possesso di 16 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina. Gli indagati sono stati condotti presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio dove gli arresti sono stati convalidati. (Rer)