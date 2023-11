Medio Oriente: ministro Esteri israeliano critica premier Irlanda per dichiarazioni su bimba ostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha criticato il primo ministro irlandese Leo Varadkarper aver affermato che una bambina israelo-irlandese tenuta in ostaggio da Hamas è stata "trovata" dopo essere stata "persa", quando invece è stata liberata ieri da movimento islamista palestinese Hamas dopo 50 giorni di prigionia. In un messaggio su X (ex Twitter) diretto a Varadkar, Cohen ha affermato: "Sembra che tu abbia perso la bussola morale e che sia necessario un confronto con la realtà". Emily Hand, 9 anni, era stata inizialmente data per morta dopo l'attacco di Hamas al Kibbutz Be’eri il 7 ottobre, che ha causato la morte di circa 1.200 persone, in gran parte civili. In seguito è emerso che Hand era uno dei 240 ostaggi presi quel giorno nella Striscia di Gaza. Cohen ha poi aggiunto: "Emily Hand non era 'persa'; è stata rapita da un'organizzazione terroristica peggiore dell'Isis, che ha ucciso la sua matrigna. Emily e oltre 30 altri bambini israeliani sono stati presi in ostaggio da Hamas, e tu stai cercando di legittimare e normalizzare il terrorismo. Vergogna!".(Res)