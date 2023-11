Qatar: Urso atterrato a Doha, al via missione in Penisola Arabica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso è atterrato questa mattina a Doha, capitale del Qatar, dove svolgerà la prima tappa della missione nella Penisola Arabica che toccherà anche l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. "Un’area strategica per gli investimenti esteri in Italia" secondo Urso, che incontrerà a Doha il ministro del Commercio e dell'Industria Al Thani, oltre a una delegazione della comunità economica e finanziaria qatarina. Nel corso della giornata, Urso incontrerà inoltre Rachid Mohamed Rachid, Ad di Mayoola for Investments, fondo della famiglia reale qatarina che ha già investito molto sul real estate e sul settore della moda in Italia. In serata sarà già a Riad e subito dopo ad Abu Dhabi. (segue) (Rin)