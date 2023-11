Qatar: Urso atterrato a Doha, al via missione in Penisola Arabica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

"Il Qatar sta svolgendo un ruolo decisivo per le trattative sul rilascio degli ostaggi a Gaza e quindi per la de-escalation nell'area del Medioriente su cui tutti siamo impegnati. Siamo nella fase decisiva: anche il rafforzamento dei rapporti economici e commerciali, insieme alle partnership industriali con il Qatar e con i paesi del Golfo, possono contribuire alla strategia del coinvolgimento che Italia ed Europa perseguono", ha dichiarato il ministro Urso. "Questo vale sicuramente per l'intera area mediorientale in cui bisogna spegnere prima possibile i focolai di guerra, ma anche nel continente africano in cui Qatar, Emirati e Arabia Saudita possono svolgere un ruolo importante anche in riferimento al nostro Piano Mattei", ha aggiunto.