Qatar: Urso atterrato a Doha, al via missione in Penisola Arabica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’interscambio commerciale tra Italia e Qatar sta registrando una crescita significativa, e nel 2022 ha raggiunto il record storico di 7,69 miliardi di euro, il valore più alto mai registrato, secondo nell’area del Golfo solo a quello che l’Italia ha con l’Arabia Saudita. "Siamo fiduciosi che i nostri rapporti possano da subito consolidarsi in una partnership strategica anche per le nostre catene produttive. Stiamo operando per rendere l’Italia sempre più attrattiva per gli investimenti esteri, attraverso strumenti ad hoc come lo sportello unico dedicato agli investitori stranieri, che finalmente possono rivolgersi a un punto di riferimento dedicato a facilitare, indirizzare e sburocratizzare le procedure", ha affermato il ministro. "In questo contesto - ha concluso - il Fondo sovrano italiano che stiamo realizzando con il ddl Made in Italy, può essere lo strumento giusto per fare un ulteriore salto di qualità, decisivo, proprio con il Qatar e gli altri Paesi del Golfo". (Rin)