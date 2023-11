Pnrr: Meloni, ottenuto risultato fondamentale per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Pnrr: 21 miliardi di euro in più per imprese, reti e infrastrutture, salute, lavoro ed emergenze idrogeologiche. Qualcuno diceva sarebbe stato folle proporre una modifica al Piano, ma a noi il coraggio non manca e con determinazione abbiamo ottenuto un risultato fondamentale per il futuro dell’Italia". Lo scrive su X, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando anche il video con una sintesi dell'intervento di ieri al Forum internazionale del Turismo. (Rin)