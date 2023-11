Violenza donne: Iannarelli (Fd'I Lazio), solidarietà ad associazione Pro vita e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più profonda solidarietà ai dirigenti e all'Associazione Pro vita e famiglia, di cui condivido molte battaglie, e per il ruolo che svolge nel panorama dell'associazionismo italiano". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Maria Chiara Iannarelli, vicepresidente della commissione Pari opportunità e responsabile del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili di Fd'I per Roma Capitale. "Nel giorno contro la violenza sulle donne - aggiunge - alcune decine di attiviste che si richiamano all'emancipazione femminile, alla libertà e alla non violenza, hanno attaccato, e tentato di distruggere, la sede dell'Associazione. Quindi, per molte militanti che hanno risposto alla mobilitazione di Una di Meno, l'emancipazione, la non violenza e la libertà di manifestare e sensibilizzare i cittadini sull'emergenza femminicidi, è demonizzare la vita e la famiglia, violando le leggi, il buon senso basato sul libero confronto e la civile dialettica democratica; ma soprattutto violando la Costituzione la quale, oltre a sancire diritti e doveri per tutti, ha quell'articolo 29 che riconosce la famiglia come società naturale. Non voglio pensare che questa sia la maschera di certa sinistra che dietro l'immagine progressista, tollerante, pluralista e fucsia, nasconda invece un'anima intollerante, fanaticamente ideologica, impegnata a negare il diritto di esistere a chi non è allineato al politicamente corretto", conclude Iannarelli.(Com)