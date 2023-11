Ucraina: “The Guardian”, Russia conduce guerra elettronica anche con tecnologia del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia conduce una guerra elettronica contro l’Ucraina utilizzando anche tecnologia prodotta da aziende del Regno Unito. Lo riporta il quotidiano britannico “The Guardian”, sulla base di quanto reso noto in un rapporto elaborato dall’Ucraina per i principali Paesi che hanno imposto sanzioni contro Mosca, dove vengono indentificate le principali aziende russe attive nello sviluppo di apparecchiature militari elettroniche. Secondo il dossier, alcuni degli Stati che hanno sanzionato la Russia devono ancora intraprendere azioni per interrompere la fornitura di tecnologia a Mosca. “L’efficacia dei sistemi elettronici russi dipende in gran parte dall’accesso a componenti tecnologici importati. Dovrebbero essere adottate immediatamente misure specifiche per ridurre la capacità del complesso militare-industriale russo”, viene spiegato nel rapporto ucraino. I sistemi elettronici delle forze russe, viene precisato, possono rilevare il lancio di droni e prevedere possibili azioni militari. Pertanto, “sono necessarie azioni più efficaci per bloccare l’uso di componenti tecnologici stranieri”. (Rel)