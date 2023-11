Violenza donne: Cesa (Udc), rumore piazze non si attenui, impegno di tutti per cambiamento culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che questo rumore delle piazze per Giulia Cecchettin e contro la violenza sulle donne non si attenui". Lo ha detto il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, ospite stamane di "Agenda" su Skytg24. "Serve l’impegno di tutti, il problema è anche e soprattutto culturale e riguarda ognuno di noi. Il Legislatore, dall’adesione dell’Italia al trattato di Istanbul in poi ha approvato otto provvedimenti: l’ultimo in ordine di tempo riguardante la riforma del Codice rosso, a tutela delle donne", ha concluso. (Rin)