Sierra Leone: Cedeao su tentato golpe, appresa la notizia "con assoluto ribrezzo"

- La Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao) ha appreso “con assoluto ribrezzo” la notizia del tentativo di golpe in Sierra Leone e ha condannato l’azione illegale. In una nota, il blocco regionale sottolinea di esser venuto a conoscenza del “complotto attuato da alcuni individui per impossessarsi di armi e disturbare la pace e l’ordine costituzionale in Sierra Leone”, e chiede che i responsabili vengano arrestati e giudicati per i loro atti illegali. La Cedeao “ribadisce la sua tolleranza zero nei confronti dei cambi di governo incostituzionali”, sottolinea ancora il blocco, che esprime inoltre il suo sostegno al governo ed al popolo sierraleonese “per approfondire la democrazia e la buona governance, per consolidare la pace, nonché nel promuovere lo sviluppo socio-economico” del Paese. Alle prime ore di oggi, un gruppo di uomini armati ha tentato di entrare con la forza nell’armeria militare della caserma Wilberforce della capitale, Freetown. Il governo sierraleonese ha dichiarato di aver sventato l'azione e di aver respinto gli aggressori. Un coprifuoco è stato dichiarato a livello nazionale con effetto immediato e ai cittadini è stato “vivamente consigliato" di rimanere a casa. Il presidente Julius Maada Bio ha detto che la situazione è rientrata alla normalità, sebbene nella capitale siano stati uditi sporadici colpi di arma da fuoco nelle vicinanze della caserma. (segue) (Res)