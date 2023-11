Carceri: Giunta Lazio stanzia 290 mila euro per reinserimento sociale e diritto studio detenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assicurare condizioni dignitose e rispettose dei diritti umani nelle carceri è una priorità di questa Giunta", afferma l’assessore Luisa Regimenti. "La nostra stella polare - aggiunge - è l’articolo 27 della Costituzione che stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. I dati parlano chiaro: più si aiuta il detenuto a reinserirsi nella società più si abbatte il rischio di recidiva. L’istruzione e la formazione sono cruciali, perché rappresentano un’occasione di riscatto e una grande opportunità per dare inizio ad una nuova vita. Sovraffollamento, personale insufficiente, offerta sanitaria da potenziare: sono tante le criticità e le sfide degli istituti penitenziari del Lazio. Come ha più volte sottolineato il Presidente Rocca, la nostra attenzione sulle carceri sarà massima anche per consentire a chi ci lavora, come il personale della Polizia penitenziaria e medici ed operatori sanitari, di poter svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni nell’interesse dei detenuti e della collettività", conclude Regimenti. (Com)