Femminicidio: Cesa (Udc), servono regole, contenuti in Rete considerano corpo donne come oggetto

- "Scuola e famiglia, ma anche e soprattutto il ruolo dei social che vanno assolutamente regolati. Non è accettabile che in Rete ci siano dei video che inducano i ragazzi a considerare la donna come un oggetto". Lo ha detto il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa ospite di "Agenda", su Skytg24. "Bisogna sostenere la formazione e l’educazione dei giovani. Occorre che il rumore delle piazze continui a telecamere spente. E’ importante che anche i media facciano la propria parte", ha aggiunto. (Rin)