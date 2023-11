Pnrr: Richetti, più soldi a imprese? Governo vari Industria 5.0, conosce nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul sostegno alle imprese, Azione ha avuto sempre una posizione chiara e netta che il governo Meloni conosce da tempo: il rifinanziamento di industria 4.0 ne era il corpo principale. La manovra che stanno per presentare al Parlamento, però, la ignora completamente". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per alla Camera dei deputati. "In questi giorni la premier e i suoi ministri sostengono che la revisione del Pnrr autorizzata da Bruxelles libera almeno 12,5 miliardi da destinare alle imprese italiane: allora non si sprechi questa occasione. Senza perdere altro tempo, si vada incontro a chi fa impresa e crea lavoro, garantendo un costo dell'energia più leggero, una tassazione calmierata sulla formazione, seguendo l'esempio dei partner europei. Abbiamo spiegato al governo come e dove individuare le risorse: ci ascoltino e finanzino Industria 5.0, un grande orizzonte di supporto agli investimenti industriali che rilanci l'economia ed il lavoro del nostro Paese", conclude.(Rin)