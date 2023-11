Violenza donne: Paita (Iv), reazione fortissima ma è mancata condanna stupri di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La recente vicenda drammatica di Giulia ha sicuramente contribuito a questa reazione fortissima, indignata e corale, rispetto al problema della violenza sulle donne che presenta ancora dati preoccupanti. Non ho partecipato alla manifestazione per la mancata condanna degli stupri di Hamas e le ambiguità su Israele che hanno reso la giusta battaglia delle donne un po' meno unita". Lo ha detto la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva a Skytg24. "Dobbiamo portare avanti in modo trasversale in parlamento la battaglia contro la violenza, sia sul piano punitivo che su quello culturale nelle scuole e in famiglia. Tutti - ha aggiunto Paita - devono contribuire a far capire ai maschi che la libertà delle donne è un valore che deve essere salvaguardato fino in fondo". (Rin)