Francia: mercoledì i funerali dell’ex sindaco di Lione Gerard Collomb

- Si svolgeranno mercoledì i funerali dell’ex sindaco di Lione Gerard Collomb, deceduto ieri all’età di 76 anni. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Le esequie avranno luogo presso la cattedrale Saint Jean di Lione. Oggi, nel municipio della città, le bandiere sono state abbassate a mezz’asta in segno di lutto. Collomb ha ricoperto la carica di sindaco di Lione per oltre 15 anni e aveva ancora il mandato di consigliere metropolitano. Nel 2017 era stato anche nominato ministro dell’Interno. Lo scorso anno aveva annunciato di avere un cancro allo stomaco. Come sottolinea la stampa francese, l’ex sindaco ha lasciato un’importante eredità alla città, avendo promosso negli anni numerosi progetti che hanno “plasmato” il territorio. Dopo la notizia della morte di Collomb, non sono mancati i tributi del mondo della politica francese. “I lionesi sono orfani e condivido il loro dolore”, ha scritto su X il capo dello Stato, Emmanuel Macron. (Frp)