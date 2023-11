Onu: Boldrini (Pd), domani conferenza Trattato per proibizione armi nucleari, governo diserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizia domani, presso la sede Onu di New York, la seconda Conferenza dei parlamentari in occasione del secondo meeting degli Stati parte del Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari, organizzata dalla campagna Ican, premio Nobel per la Pace nel 2017. Il governo - spiega Laura Boldrini, deputata Pd, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo e Coordinatrice dell'Intergruppo della Camera sul disarmo nucleare - ha deciso di non inviare alcun osservatore, nonostante in commissione Esteri sia stata votata all'unanimità una risoluzione a mia prima firma che impegnava l'esecutivo in questo senso. Una scelta miope che relega l'Italia ad un ruolo di secondo piano sulla scena internazionale su un tema molto importante e che ci riguarda da vicino.Io parteciperò per aver creduto nel valore della campagna Ican e averla sostenuta fin dal primo momento. Inoltre, come Coordinatrice dell'Intergruppo della Camera sul disarmo nucleare - annuncia - sarò a New York anche per ribadire e rafforzare il nostro impegno parlamentare per un mondo senza armi nucleari. Per il bene dell'umanità e del pianeta". (Rin)